Personería de Anzoátegui, Tolima, rechaza la megaminería

Doctor Jhonatán Materón Ariza, personero municipal atiende en su despacho a la comunidad. Foto Nelosi.

La personería municipal de Anzoátegui, Tolima, en cabeza del doctor Jhonatán Materón Ariza, ha anunciado rechazo total y absoluto a la megaminería y en consecuencia a la presencia en este terruño de las multinacionales y transnacionales, entre ellas la transnacional Anglogold Ashanti.

Al frente de su cartera, el doctor Materón Ariza viene desarrollando una serie de actividades en aras de crear conciencia ambiental entre sus habitantes sobre lo que significa la destrucción de la Madre Tierra (Pacha Mama) con el único fin de sacar de sus entrañas los metales preciosos para fortalecerse las multinacionales destruyendo el sistema ecológico y ambiental.

Recorrer las veredas creando conciencia ambiental, organizar la marcha carnaval para junio en esta municipalidad, organizar la colonia anzoateguiense alrededor del medio ambiente, son entre otras actividades que viene proyectando el veedor municipal de Anzoátegui, localidad que se encuentra ahora y media de la capital tolimense, Ibagué.

La perspectiva del personero municipal es movilizar a los 17 mil habitantes y, más allá, a los anzoateguienses regados por el país y por qué no en el exterior. Como dijo recientemente el alcalde, Óscar Fernando Tovar Bernal, hay que preparar a la comunidad antes de que lleguen las multinacionales a pintar pajaritos de oro y a hacer promesas halagadoras e inverosímiles.

La página web www.pacocol.org se desplazó hasta este municipio para hablar con el doctor Jhonatán Materón Ariza. La entrevista es la siguiente:

—Tiene usted una posición muy clara frente a la explotación de la megaminería a cielo abierto. ¿Qué lo motiva a asumir una postura de esta naturaleza?

—Tomar la posición en contra de la minería es algo que viene, no como personero, no por defender ciertos intereses, sino también me reviste el ser humano, lo que uno ha vivido, la tristeza de uno ver el ecosistema como está tan afectado.

Yo recuerdo en mi niñez cuando iba a Anzoátegui, veía uno esos ríos cómo pasaban por el plan, ahorita pasa uno por el plan y ve uno ríos desaparecidos, quebradas que no se encuentran. Todo eso lo lleva a uno a tomar conciencia. Y más ahora, que Dios me ha dado la oportunidad de poder desde la personería, como veedor, como representante y defensor de las personas, también tomar una posición y es decir: no a la explotación, no a la minería, porque podemos decir no a la minería, pero la pueden explotar, también le decimos no a la explotación minera, ni de ningún recurso minero, mineral e hídrico que atente contra el ecosistema del municipio.

—Asume una postura contra las multinacionales exageradamente poderosas que intentarán comprar gobernantes, intentarán sobornar, intentarán amenazar. ¿Contra todos estos riesgos, está usted dispuesto a defender el medio ambiente como persona y como personero de Anzoátegui, Tolima?

—Por supuesto Nelson. Algo que siempre decimos en los medios: ¿Qué vale más: el oro o la vida? ¿Qué vale más: el oro o el agua? Es la posición que tengo. Aquí vale más la vida, aquí vale más la comunidad, aquí vale más el ecosistema, aquí valen más los recursos hídricos, aquí vale todo menos el oro.

El oro es un recurso que la gente se mata por él, pero nosotros no comemos oro, tenemos que defender el medio ambiente y lo vamos a hacer a capa y espada. Tenemos esta posición desde que llegamos a Anzoátegui, y no estando como personero, sino como persona dispuesto a defender esta comunidad en contra de estas multinacionales.

—Usted no se ha limitado a una simple declaración. Ha hecho propuestas concretas para movilizar a la comunidad anzoateguiense: comités ambientalistas, marcha carnaval para junio. ¿Cómo podríamos sintetizar todas estas actividades que viene proyectando?

—Hemos tenido la colaboración de los muchachos, que son los pioneros en la ciudad de Ibagué, por el tema de La Colosa en Cajamarca, por el tema de Piedras, que han avanzado más. Ambientalistas de la Universidad del Tolima que nos colaboran, porque este es un tema que hiere susceptibilidades, que muy pocos les quieren brindar en otros espacios, porque no nos podemos negar que hay gobernantes de turno que han llegado, que continúan, que quieren cerrar esos espacios.

Hay jóvenes que están muy interesados, que nos ayudan en esto. Nosotros queremos servir de esto y podemos en las próximas ferias y fiestas próximas de Anzoátegui queremos decirle a la comunidad desde estos eventos también que Anzoátegui no quiere la minería, a través de la marcha o carnaval en contra de la minería y de las multinacionales. Queremos decirles: Fuera de Anzoátegui, Tolima.

—¿Cómo proyecta hacer la marcha carnaval en el municipio de Anzoátegui, Tolima, señor personero?

—Lo que hemos hablado con las personas que me están ayudando en esto es generar impacto, y el impacto lo generan los mismos jóvenes, los mismos niños. Queremos que a través de este evento tradicional de las ferias y fiestas, no porque la primera marcha carnaval se dio en Ibagué, nosotros queremos seguir ese ejemplo en un municipio donde las ferias son a través de alcohol, a través de corridas de toro, a través de reinas. Nosotros queremos mostrar con los niños una marcha alegre, una marcha de vida, una marcha de salud. Queremos mostrarles a los turistas y a la misma gente de Anzoátegui que está viendo, que en Anzoátegui le decimos no a la minería.

—Los niños del municipio de Líbano hicieron una consulta pedagógica. Los resultados: el 86,7 por ciento dijo no a la megaminería. ¿Se podría estudiar la posibilidad de implementarla también en Anzoátegui? Otra iniciativa: intentar organizar la colonia anzoateguiense en Ibagué alrededor del tema ambiental. ¿Qué piensa de estas iniciativas?

—Qué bueno que la colonia anzoateguna de Ibagué esté ese día, esté participando. Pero no solo la colonia: todo anzoateguno y tolimense que se sienta arraigado. Nelson, miramos que la minería no solo va a afectar a Anzoátegui, porque aquí somos un colchón de agua, donde aquí se beneficia Ibagué, se benefician Alvarado, Piedras, Venadillo. ¿Qué le vamos a dejar a ellos?

Esta preocupación es de todo el Tolima y qué bueno que Anzoátegui le diga no a la megaminería.

—Doctor, háganos una síntesis de lo que es el municipio de Anzoátegui, Tolima.

—El municipio de Anzoátegui está ubicado a hora y 30 minutos, aproximadamente, de la capital musical de Colombia que es Ibagué, Tolima. Es gente bonita, de arraigo paisa, nos encanta que vuelvan al municipio. Son 17 mil habitantes, 37 veredas, contamos con paraísos naturales únicos, somos conocidos como el paraíso escondido entre las nubes, el clima es alrededor entre los 18 y 23 grados centígrados. Aquí tenemos mucho amor por la gente que nos visita. Tenemos paisajes muy hermosos.

Anzoátegui realmente espera y a lo que le estamos apuntando, le apunta la Administración municipal y todas las autoridades del municipio, es que vengan. Anteriormente Anzoátegui era recordado por el flagelo de la violencia, pero ahorita es un remanso de paz, donde pueden venir tranquilamente y van a encontrar un paraíso a solo hora y media de la capital musical de Colombia.