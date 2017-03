Solidaridad ante despidos en Ibagué, pide dirigente comunista

Camarada Dorys Romero Hernández, mientras intervenía en la conmemoración del día internacional de la mujer en Ibagué, Tolima. Foto Nelosi.

El Partido Comunista Colombiano, Local Ibagué, y la organización femenina Asodemuc conmemoraron el Día Internacional de la Mujer en esta ciudad, con sencillo pero emotivo acto desarrollado después de las tres de la tarde. A pesar de la pertinaz lluvia, las compañeras y compañeros asistieron y participaron activamente del encuentro.

El evento fue dedicado en esta oportunidad a recordar la vida y obra de la comunista Yira Castro, una mujer que se destacó por su lucha en favor de la clase trabajadora.

Hubo espacio cultural, especialmente música, poesía y saludos emotivos de los asistentes, el brindis y el compromiso de participar activamente del proceso de paz, tanto con las FARC-EP como con el ELN. Además, fortalecer la unidad del partido y la izquierda en la ciudad de Ibagué con la participación activa de las féminas. Se hizo presente la compañera Lorena Neira, educadora nacional de Asodemuc, quien en una corta intervención exhortó a las mujeres tolimenses a empoderarse y unirse para exigir sus derechos. “Nos encontramos en un nuevo escenario. Hoy se trata de hablar entre iguales”, dijo. Agregó: “Antes los hombres discutían la política y nosotras nos íbamos para la cocina. Hoy vivimos una realidad distinta, realidad que debemos asimilar con formación y conciencia”.

La intervención central estuvo a cargo de la camarada Doris Romero Hernández, miembro de la dirección local del Partido Comunista, Local Ibagué, y de Asodemuc. En su intervención denunció la “masacre laboral” que “cocina” el alcalde de Ibagué, médico Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, en el marco del modelo neoliberal y que dejaría en la calle a un centenar de trabajadores del hospital San Francisco de esta ciudad de 600 mil habitantes, en su gran mayoría mujeres.

“Es la oportunidad de denunciar las últimas medidas del señor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, que contradiciendo las promesas electorales, como las de fomentar el empleo, la defensa de lo público, la no privatización del Ibal, la defensa de la salud y la educación, ahora se viene en contra de las trabajadoras y trabajadores del hospital San Francisco, despidiendo a casi un centenar de ellos y desmejorando sus salarios”, dijo. Agregó: “Debo anotar que en su inmensa mayoría las despedidas son mujeres”.

Ante este hecho tan violento contra los trabajadores y las trabajadoras por parte del burgomaestre, la compañera Doris Romero Hernández demandó de los asistentes solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de este centro asistencial tan emblemático en la ciudad musical de Colombia. “Brindarle toda la solidaridad posible a estas trabajadoras y trabajadores que están defendiendo la salud de nuestro pueblo, además de la estabilidad laboral de médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería, que es con lo único que pueden contar para sostener a sus familias”, indicó.

También la dirigenta comunista expresó un saludo fraternal y de admiración a la lucha revolucionaria de las guerrilleras que están en tránsito de dejar las armas para continuar la lucha por otros caminos. “Un saludo de respaldo a todas las compañeras que con un fusil venían defendiendo nuestros derechos, y que hoy están en situaciones muy difíciles en las zonas veredales. Exigimos al Gobierno que cumpla con lo pactado”, subrayó.

La intervención completa la registró la página web www.pacocol.org de la siguiente manera:

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer

“La solidaridad es la ternura de los pueblos”

Un saludo de reconocimiento a las mujeres caídas en la lucha, a las que hoy luchamos por los cambios que requiere el país, y a las que hoy se encuentran presentes.

Todos los años conmemoramos esta efemérides, nos emocionamos, pensamos en flores, frases lindas, recordamos a nuestras heroínas, recordamos a nuestras luchadoras del momento presente, y este año no puede ser la excepción, sobre todo por los muchos logros que hemos contribuido a realizar, como es el de los acuerdos de paz, cuya materialización también debemos respaldar y ayudar a construir.

Todo nuestro calendario, mes por mes, tenemos celebraciones y conmemoraciones. No hay época del año en que la mujer no tenga incidencia en los acontecimientos mundiales, nacionales y regionales. Tal ha sido nuestro desempeño, y tal deberá seguirlo siendo, sobre todo ahora con el proceso de paz que tan sabiamente lograron concretar los compañeros excombatientes. Lo que viene será exigirle al Gobierno mentiroso que cumpla.

Mientras en el confort de mi humilde residencia recibo tarjetas, videos por el Whatsapp, mensajes hermosos relacionados con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no dejo de pensar en las contradicciones de la vida.

Es la oportunidad de denunciar las últimas medidas del señor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez que, contradiciendo las promesas electorales, como las de fomentar el empleo, la defensa de lo público, la no privatización del Ibal, la defensa de la salud y la educación, ahora se viene en contra de las trabajadoras y trabajadores del Hospital San Francisco, despidiendo a casi un centenar de ellos y desmejorando sus salarios. Debo anotar que en su inmensa mayoría las despedidas son mujeres (que bonito regalo del Día Internacional de la Mujer).

En consecuencia tenemos que denunciar estos atropellos por parte del mandatario, situación ésta que no podemos aceptar hoy en nuestro día y brindarles toda la solidaridad posible a estas trabajadoras y trabajadores que están defendiendo la salud de nuestro pueblo, además de la estabilidad laboral de médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería, que es con lo único que pueden contar para sostener a sus familias.

Quiero aprovechar esta oportunidad para expresarles un saludo de respaldo a todas las compañeras que con un fusil venían defendiendo nuestros derechos, y que hoy están en situaciones muy difíciles en las zonas veredales llevando a la práctica lo pactado por la insurgencia y el Gobierno del señor Juan Manuel Santos Calderón, quien no está lo cumpliendo. Como todas ustedes saben hay muchas mujeres en estado de lactancia y embarazadas viviendo inhumanamente. Por eso le exigimos al Gobierno que cumpla con lo pactado

¿Que dirán nuestras heroínas del pasado? Estarán en sus tumbas inconformes por lo que se está viendo, ellas que dieron su vida para que las mujeres tuviésemos un mundo mejor, dejándonos un legado de unidad para que haya cambios positivos en beneficio de nuestro pueblo. Luchamos, procuramos ir adelante, pero siempre encontramos tropiezos, obstáculos que nos impiden continuar, encontramos entre nosotras mismas quien ponga talanquera para que las cosas nos salgan mal. Pero no nos vamos a dejar vencer. La actitud, la personalidad es lo que cuenta. “El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos”.

Los seres humanos nos dividimos en dos bandos: los que aman y fundan, y los que odian y dividen. Todos nosotros estamos convencidos del lugar que nos corresponde. Seamos consecuentes con lo que se debe hacer en ese lugar. Y que viva el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Ibagué, 8 de marzo de 2017