Manuel Zelaya: “De la movilización a la insurrección total”

El presidente de Honduras (2006-2010) Manuel “Mel” Zelaya se dirigió el 12 de enero al pueblo en resistencia civil, luego de la movilización a Casa Presidencial y la fuerte represión militar, y advirtió a quienes sostienen a Juan Hernández: “De la movilización a la insurrección, el pueblo hondureño en insurrección total hasta la caída del dictador”.

La convocatoria de Zelaya, ya tan notorio que sin él no existe la historia política nacional, no es nueva, antes la hicieron varias personalidades, entre otros, el intelectual y abogado, Edmundo Orellana, después lo dijo el político liberal Enrique Ortez Sequeira y hace décadas lo han pedido cientos de hondureños que ya están de manera militante en las calles del territorio hondureño.

Tegucigalpa. “… la desobediencia civil, la insurrección… no vamos a seguir aguantando, simplemente defendiéndonos, el pueblo tiene derecho legal a la insurrección hasta derrotar al dictador, hoy se hizo una demostración, este pueblo está listo… ya estamos aprendiendo, vamos a la ofensiva final del 20 al 27 de enero. Hay una decisión que nos protege, nos cubre, nosotros estamos actuando legalmente, tenemos derecho… los que están cometiendo un crimen son ellos, ellos son los criminales”, dijo el presidente de Honduras y coordinador general de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Manuel Zelaya.

Y agregó tras la gigantesca movilización en Tegucigalpa que terminó en fuerte represión militar: “Tiene que quedar claro: los únicos que están defendiendo y que sostienen esta dictadura son las fuerzas armadas, nosotros desconocemos la autoridad del Estado hondureño porque es ilegítimo, la autoridad hoy pasa a nombre del pueblo hondureño, fíjense bien un solo día, una sola hora que las fuerzas armadas no defiendan al tirano, el pueblo se toma el poder. Son los militares los que están sosteniendo la dictadura. La dictadura no es legal, la dictadura se sostiene con armas y con la fuerza. Nosotros estamos autorizados a usar la insurrección”. La multitud grita “Fuera JOH”.

“Compañeros de la movilización a la insurrección. Esta próxima semana se instala el congreso nacional. Aquí hay varios diputados de LIBRE. El pueblo les dice, tienen que ir a hacer resistencia y desobediencia civil. No queremos que los diputados de LIBRE, de la Alianza, del PINU vayan a juramentar al tirano. No podemos juramentar a un presidente que perdió las elecciones. Hoy habían tres presidentes frente a la casa presidencial: un presidente usurpador, otro presidente electo que es Salvador Nasralla y uno que esta aquí que no ha terminado su período… el impostor debe salir de casa presidencial”, dijo enérgico Zelaya, aun cuando había sido golpeado por el jefe del pelotón militar que custodiaba la abandonada Casa Presidencial. La multitud alrededor gritando ¡FUERA JOH!

Este período que ya iniciamos hoy, informó, se llama operación “FUERA JOH”. Y seguido sentenció: “El impostor que esta ahí no puede quedarse (porque) no ha sido electo por el pueblo. No nos vamos a rendir, aunque nos gaseen, aunque nos repriman, no vamos a rendirnos, no pueden matar a 2, 3 millones de personas. Vamos a hacer todo lo necesario con la operación FUERA JOH”.

Envió un mensaje a la juventud que lucha hoy, así: “compañeras y compañeros demos un aplauso a los jóvenes que hoy entraron con valentía, a pesar de la represión y las balas vivas, démosle un aplauso al pueblo hondureño que va a resistir el tiempo que haga falta”.

En tanto la multitud cantaba ¡¡¡Y va caer, y va caer, la dictadura va caer!!! y Zelaya dijo, “hoy nuestras mujeres han dado la señal de que son tan valientes como los hombres, ahí estaban defendiendo los derechos del pueblo, no vamos a descansar ni un día, planificando, vamos a hacer movilizaciones en todo el país, no vamos a descansar hasta sacar al tirano de casa presidencial. ¡¡El pueblo unido jamás será vencido!!, se oyó en toda el bulevar Juan Pablo Segundo, frente a casa de gobierno.

Las armas no valen cuando hay un pueblo valiente, dijo el líder político. Y recordó el día del golpe de Estado contra su mandato, el 28 de junio de 2009: “Cuando asaltaron mi casa estos cobardes, me apuntaron con ocho M16 en el pecho y yo les dije disparen, si tienen orden de disparar, disparen yo soy el presidente de los hondureños electo por el pueblo, entonces no dispararon. ¿Y para qué les sirve el arma? En ese momento usted tiene el poder. Aprendamos a retarlos. Hoy yo me metí hasta la puerta de casa presidencial, tampoco dispararon porque a nosotros nos asiste la razón, la verdad, la lógica, la ley, la justicia, la voz de dios y el pueblo está con nosotros”.

Y advirtió: “Tarde o temprano van a caer. Nadie puede cambiar a un pueblo que está de pie. Es mentira. Nos podrán reprimir por unos días, se les van a acabar las bombas lacrimógenas porque cada una cuesta cinco mil pesos… nuestra dignidad no tiene precio. ¡Vamos con la operación FUERA JOH hasta sacar al dictador!”

El evento también fue propicio para dar la bienvenida a diputados de Libre y se dirigió así a un viejo conocido en el Congreso Nacional, “Todos vamos a cumplir una función, ustedes compañeros diputados – aquí está Castellanos diputado por Santa Bárbara, démosle un aplauso- ustedes el 21 (de enero) tienen la instalación, ahí queremos a esa bancada de LIBRE beligerante, no se vayan a dejar aplastar, a ustedes los asiste la razón, la verdad, la ley, la justicia, el orden; y nadie va a vencer a un pueblo de pie luchando por sus derechos. Derecho que no se defiende se pierde. Aquí ésta Francisco Paz también de El Paraíso, démosle un aplauso”.

Adelantó, “El 20 iniciamos movilizaciones nacionales y para el 27 de enero es la toma de posesión falsa, fraudulenta del usurpador. Todo el país tiene que estar en movilización para enseñarle al mundo que al presidente electo no le están dando posesión, sino al fraudulento y al impostor, y que el presidente electo es Salvador Cesar Nasralla Salum”.

Y dio palabras para los caídos en estos días de resistencia civil, “Nosotros hemos puesto las cosas claras, hay ya hoy 45 personas asesinadas – no tenemos miedo a que nos asesinen también – criminales asesinos- nosotros no tenemos miedo a sus armas, nosotros tenemos ganado el cielo y la consciencia, el corazón y la justicia de este pueblo. Nosotros no somos cobardes como ustedes”. “Tienen 45 huérfanos, mujeres que han perdido a sus esposos, niños, hermanos. Y aun así estamos de pie”.

“Entre más nos asesinen, más pueblo estará protestando contra ustedes criminales que no respetan ni dios, ni la voz de los pueblos… Serán señalados por el pueblo. Debemos defendernos también. Tenemos detenidos también y estamos usando todos los procedimientos: abogados y justicia, aquí la justicia no existe… imagínense viene un líder de nosotros y protesta; y vienen otros, son infiltrados, y pegan fuego, y… capturan al líder de nosotros y dicen que pegó fuego, mentira. Si no los sueltan jurídicamente vamos a ir a las cárceles a sacarlos. Nosotros hemos hecho una gran labor, regresen a sus casas, prepárense, el 20 continuamos con más fuerza que hoy en todo el territorio nacional”, declaró.

Zelaya envió este mensaje a los sectores que sostienen a Juan Orlando: “De la movilización a la insurrección, de la movilización a la desobediencia civil, la razón está de nuestro lado, el Estado es ilegítimo y tenemos el derecho a la protesta. Tenemos el derecho a la ley y por tanto vamos a ejercerlo”.

Y la población a una sola voz gritó “¡El pueblo hondureño se declara en insurrección total hasta la caída del dictador!”, “¡Viva la Alianza, Viva LIBRE, Viva el PINU, Viva Salvador Nasralla, Viva el pueblo…!”