Asesinan a excombatiente y exprisionero miembro de la FARC en Arauca

El Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, rechaza el asesinato de Juan Vicente Carvajal Isidro ex combatiente y ex prisionero político en proceso de reincorporación. Los hechos ocurrieron el día de hoy 7 de mayo a escasos 4 kilómetros del ETCR Martín Villa en la vía que conduce de Filipinas a Galaxia en el departamento de Arauca; con este hecho ya son 19 ex prisioneros asesinados en lo que va corrido de la firma del Acuerdo Final.

Los recientes ataques y amenazas en contra de militantes de nuestro partido en las ciudades de Bogotá y Pereira, así como la presencia de estructuras paramilitares en varios departamentos del país, deben obligar a las autoridades, especialmente a Fiscalía General de la Nación a tomar medidas efectivas e idóneas en contra de las estructuras criminales que se ubican en cercanías a los Espacios Territoriales y los nuevos puntos de agrupamiento y reincorporación de los ex combatientes de nuestro partido.

Basta ya de excusas mediáticas y burocráticas para No dar cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo Final en materia de protección, seguridad jurídica y reincorporación integral. Hoy más que nunca solicitamos el apoyo de la comunidad internacional y exigimos del Estado colombiano un compromiso serio con los acuerdos alcanzados en la reunión de notables sostenida el pasado fin de semana.

Ante esta compleja situación, a la cual se suman los constantes ataques de sectores políticos y económicos ligados a la institucionalidad y que oponen rotundamente a garantizar la implementación del Acuerdo, nosotros convocamos al conjunto del movimiento social a movilizarse decididamente en favor de la Paz y la defensa de la democracia para Colombia.