Colombia y la OTAN: dos aliados del Tío Sam

Lo lamento por la Colombia herida, lo lamento por Nuestramérica, lo lamento por la dignidad del continente. Colombia escogió seguir el camino del narcotràfico y el paramilitarismo y con ello el camino de la guerra.

Iván Duque asegura la permanencia de efectivos militares estadounidenses y el uso de bases colombianas por parte de EEUU, el retroceso de los procesos de integración soberanos y pone en riesgo la Declaración de América Latina como Zona de Paz lograda en la reunión CELAC de 2014.

Les puede doler lo siguiente pero a Colombia le depara un destino crítico: estar bajo el gobierno de un presidente títere o bajo el gobierno de un Presidente traidor....

Reitero lo que siempre he dicho: ese país es el último resquicio del virreinato español que queda en el continente. Para nosotros es lo mismo que Israel es a Palestina para Suramérica. Nada me sorprende, lamentablemente ese pueblo está destinado a la opresión perpetua.…

"Colombia ocupa el segundo lugar en el ranking de los Ejércitos más potentes de América Latina y el 40 en el mundo, por encima de Venezuela, que en el global se ubica en el puesto 52 .Todos los sistemas operativos, comunicaciones, defensa aérea, helicópteros, drones, radares, operaciones especiales y hasta raciones de comidas y municiones, están adaptados, o en proceso de serlo, a los parámetros y sistema de la OTAN. El presupuesto total de defensa de Colombia es de US$ 2.145.000.000, su personal militar total son 511.550 efectivos. Tiene un potencial total de 450 aeronaves. Colombia no tiene tanques, pero tiene 1.345 vehículos blindados de combate. Sus activos navales totales son 234 unidades. No tiene portaaviones, pero tiene 11 submarinos. Según Globalfirepower, Colombia cuenta con un amplio potencial de hombres en armas y el ejército más grande de la región después de Brasil. Las fuerzas especiales de Colombia, brigadas de paracaidistas, lanceros y comandos de jungla, están entre las mejores del mundo. Colombia posee la mayor flota de helicópteros de América Latina. Muchos artillados y con misiles de Israel que pudieran detectar y aniquilar tanques.

Colombia es un país superarmado, con alianzas militares y apoyos poderosos. Dispone de personal militar calificado y con amplia experiencia. Además, su dirección tiene una política con visión militar, armada, estimulada por potencias como los EEUU, países europeos y los israelitas. Su liderazgo civil maneja opciones militares. Los mensajes de líderes como Uribe, Santos y Duque son del mismo corte. Su tono no varía. En lo que sistemáticamente afirman priva la obsesión antivenezolana. Venezuela es el “enemigo” al que hay que derrotar en el terreno que sea y al costo que sea. Hay que acabar con el proceso bolivariano y con el gobierno de Maduro".

EE.UU. y su política exterior

El mundo manejado por la politica de EE.UU. sigue sembrándolo de falsos positivos creando guerras y miseria, desesperadamente, intenta aferrarse a un poder que viene perdiendo, ante una humanidad que sabiendo todas las patrañas no tiene el valor de alzar su voz y poner un "hasta aqui" a semejante locura, simplemente porque el aparato de guerra de este país hampón, necesita la venta de armas y droga.

La ONU debe ser la entidad que debe evitar la manipulación y descorrer el velo de mentiras y terribles ilusiones que este monstruo ha tenido a lo largo de la historia; ya en el mundo hay un plan en pleno proceso en contra de este tirano (EE.UU.), mediante un país "pequeño" desenmascarando así, su supuesta fuerza económica que a base de imponer bombas, fusiles y droga tiene revuelta a toda la humanidad.

En pronta acción los Cascos Blancos preparan sus cámaras y equipos, para, cumpliendo ordenes de su mentor los EE.UU., crear mediáticamente otro falso ataque químico por parte de Siria a su propia población, propiciando así la participación de la fuerza norteamericana y sus hampones aliados Arabia Saudita, los Emiratos Arabes Unidos y otros aliados.

Estas acciones las va a intensificar, conforme Rusia, China y la emergente Irán entre otras naciones emergentes van moldeando el nuevo poder mucho menos tirano y mas justo en un mundo cansado de este fabricante de guerras y miseria como es los EE.UU.

Las Naciones Unidas, deben cumplir con su papel,de institución que vela por la paz y la justicia integral en el planeta.