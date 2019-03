Minga Social: Conversaciones con el gobierno de Duque han sido estériles

Después de 18 días de Minga, más de 20.000 indígenas continúan a la expectativa de la conversaciones que se han establecido con el Gobierno, pese a que se completan seis días de diálogo y se ha decidido trasladar las mesas de diálogo a Mandivá, Cauca, para mejorar las condiciones de la negociación. Las partes no han llegado a un acuerdo alrededor de temas fundamentales, mientras tanto el presidente Duque se niega a atender el llamado de las comunidades.

Organizaciones sociales exigen se respete la Minga

Giovanni Yule dinamizador político del CRIC, manifiesta que las comunidades se sienten preocupadas frente a la ausencia de poder de decisión que tiene la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, “las conversaciones con el Gobierno han sido estériles” señala Yule quien añade que las propuestas planteadas no han tenido resultados en cuanto a los temas reivindicativos de las comunidades.

Yule agrega que existe un gran descontento de grandes sectores de la sociedad por la actitud que ha asumido el presidente Duque frente a la Minga, un clamor que ha sido respaldado por más de 308 organizaciones sociales, 73 internacionales, 10 congresistas y más de 85 figuras académicas y defensoras de DD.HH. quienes han expresado su preocupación por los pocos avances en la Mesa de Negociación y la alta militarización en los territorios donde está concentrada la Minga.

Tales declaraciones se suman al anuncio hecho por la ONIC en rueda de prensa invitando a todos los sectores indígenas del país a sumarse a las movilizaciones que tendrán lugar el próximo fin de semana, llamado al que, como afirme el dinamizador se han unido los departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Antioquia y más reciente las comunidades de La Guajira.

Tal como lo adelantó la organización indígena, esperan que antes de finalizar marzo, todo el movimiento indígena a nivel nacional haga parte de la Minga, comenzando por la vía Cali-Buenaventura, donde ya se empiezan a congregar las comunidades.

“Que Colombia sepa que esta Minga Nacional es por la defensa del territorio, ahí está la vida y la pervivencia de todos y todas” afirma el Consejero Mayor Luis Kankui

Duque se niega a atender el llamado

El dinamizador Yule atribuye la ausencia del presidente a una orientación del Centro Democrático y en particular del senador Álvaro Uribe y la petición de los gremios del Cauca quienes en reunión con el mandatario solicitaron al presidente no presentarse a las negociaciones, “mientras el señor Duque tarde más, más se va a crecer la minga, no entendemos por qué siendo un servidor público no atiende al llamado de un sector de la sociedad” agrega.