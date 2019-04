WikiLeaks: La biblioteca de la rebeldía

Algunas expresiones comunes señalan: ¡Quien controla la información, controla el poder! ¡Quien controla los medios de comunicación, controla las mentes! ¡Quien controla el lenguaje, tiene el poder! Nadie pone en duda que los medios de comunicación, son el cuarto poder de algunos Estados en America Latina y el mundo.

Si hasta hace poco, lo anterior, era la tónica en materia de comunicaciones, ¿por qué nace WikiLeaks?, ¿es que acaso, ya el dúo comunicación-poder, se les fue de las manos a quienes lo manejaban? Veamos…

Wiki significa rápido en hawaiano, así que Wikileaks significa "filtraciones rápidas", un nombre inspirado por Wikipedia, la famosa base de datos on line, pero sin embargo nada tiene que ver con ella. Entonces, son filtraciones rápidas, que se escapan del control de los poderes comunicacionales tradicionales.

WikiLeaks y su fundador Julián Assange transformaron el trabajo periodístico, permitiendo a los medios el tratamiento de montañas de documentos con datos comprometedores facilitados por los denunciantes. El principio de la ONG, fundada en 2006 por Assange, es simple: ofrecer el acceso libre de documentos claves en línea, sin identificar la fuente.

Esta actividad permitió por ejemplo a Wikileaks revelar escándalos como abusos del ejército estadounidense en Irak o prácticas dudosas sobre la diplomacia de Washington.

Ahora, el objetivo de Wikileaks no es la revelación de secretos en sí, sino la consecución, a largo plazo, de un cambio radical y general en la sociedad. El experto en Internet Pepe Cervera indica que "no se trata sólo de transparencia, sino de revolución, de un cambio fundamental en el modo de trabajar de los poderes globales". En 2006 Julián Assange publicó la teoría subyacente, según la cual las filtraciones no son solo, un modo de exponer injusticias, sino un arma para dañar a los grupos organizados que conspiran para obtener y mantener el poder.

Además del asunto del poder, Wikileaks ha sido reconocido como una cuña en la batalla contra la desinformación de los medios y las mentiras del gobierno de USA y otros imperios. Las filtraciones se han calificado como una victoria extraordinaria contra la censura de los medios corporativos.

Pero hay algo más, como receptáculo de filtraciones que denuncian corrupción política y comercial. Es decir, un espacio para quienes deseen revelar comportamientos antiéticos de gobiernos y corporaciones.

En las propias palabras de Julián Assange, es desenterrar la historia que ha sido ocultada, suprimida, deliberadamente; para evitar que sea conocida. Este tipo de historia no existiría si no se hace un gran esfuerzo para exponerla, como ha sucedido. Al recolectar este tipo de documentos, hemos construido una gran biblioteca de la rebeldía.

Los materiales de esta biblioteca exponen los abusos, negociados y maquinaciones de los poderosos, que han sido ocultados al público con la complicidad de la prensa.

Reafirmamos entonces, que la prensa tradicional, llegó un momento en que se corrompió, aliada al poder, avaló y llevó a cabo prácticas antiéticas; es cuando Wikileaks, surge como una voz profética.

Finalmente, WikiLeaks muestra un compromiso y una preocupación por la verdad, de allí que tiene a su vez, una participación en el despertar de la gente, en una batalla contra las mentiras y las fabricaciones publicadas a diario, en periódicos y en la televisión. Es en definitiva, una lucha contra la desinformación mediática, que es destructiva e incongruente.

Alai