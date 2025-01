Líder juvenil fue asesinado en el Cauca

Desde la Juventud Rebelde Cauca con profundo dolor e indignación denunciamos que el día 15 de diciembre del 2019 en el resguardo indígena de Toribío, vereda El Manzano en horas de la madrugada fue asesinado el compañero Cristian Andrés Vitonas Yatacuéde 21 años de edad, integrante de la Juventud Rebelde Cauca y la Asociación Indígena “Avelino Ul”, organizaciones que articulamos en el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano - PUPSOC y la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica.

Cristian desarrollaba su trabajo de base con la Juventud Rebelde Toribio en el norte del departamento.

Rechazamos las acciones de los violentos que atentan contra la vida de jóvenes líderes a lo largo del territorio y que pretenden amedrentar al movimiento social callando las voces de quienes nos organizamos y denunciamos nuestros inconformismos y trabajamos con valentía para resolverlos aportando activamente a la comunidad.

Acompañamos a su familia en este dolor tan grande, les rodeamos y les hacemos saber que acá estamos las y los jóvenes rebeldes del Cauca para continuar enarbolando las banderas de lucha y resistencia que Cristian siempre levanto.

Instamos a las autoridades civiles, a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo a realizar las acciones preventivas y que las investigaciones esclarezcan y sancionen estos hechos de violencia política contra los líderes sociales.

Hacemos un llamado a la juventud, a los procesos sociales y populares a rechazar la violencia en nuestro territorio, a no desfallecer en el deseo de vencer por las transformaciones sociales que necesita nuestro país, a no dejarnos amilanar por quienes no quieren ver nuestro país en paz, a trenzar lazos de unidad para el logro de los cambios estructurales que anhelamos y a izar la alegría como bandera que representa la vitalidad de nuestro actuar en constante movilización social.

Cristian, seguiremos tu ejemplo de moral y dignidad, ahora eres semilla que dará frutos de resistencia, de rebeldía, alegría y combatividad.

¡Que la tierra te sea leve compañero!