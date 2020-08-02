Que vengan los invasores

Más de 160 naciones han recibido ayuda de los médicos cubanos en 56 años de colaboración. Foto: Manuel Guillermo Wong Reme - Granma

Hace diez años, en el marco de las conmemoraciones de los doscientos años del grito de independencia, se desató la iniciativa de impulsar actos masivos, de movilización, debate y apuestas organizativas desde el movimiento popular, para recrear la vieja consigna de libertad, que recobraba vigencia en el grito cerrado y la convicción de que íbamos por la segunda y definitiva independencia. A la distancia de la conformación de las juntas patrióticas en todo el continente, los pueblos de esta América traicionada volvían a reivindicar el espíritu independentista, que abrió el camino para romper con la metrópoli colonial.

Si bien hace doscientos años muchas de esas experiencias expiraron en medio de sus propias contradicciones, como nuestra Patria Boba (un signo indeleble de nuestra trágica historia), y pagaron con sangre en la orgía de horror de la reconquista española su osadía, fueron sin duda el referente del levantamiento popular para construir nuestro propio destino, que a pesar de haberse mancillado en el frenesí de la barbarie peninsular y de las traiciones de la timorata casta criolla, serían el taller popular que formó una generación de hombres y mujeres que fundaron la república y con ella dejaron la marca imborrable de la aspiración de libertad a nuestro pueblo.

El bicentenario de los pueblos de nuestra América, fue el nombre de esas jornadas que le daban rostro a la resistencia popular que llevaron a la calle al campesinado que había resistido a la guerra y al horror, convirtiéndose de nuevo en protagonista de la lucha social por las reivindicaciones negadas por siglos, pero ante todo, levantando la bandera más revolucionaria en los días del negacionismo del conflicto y la altanería del gobierno elegido en medio de la más atroz campaña paramilitar y de terrorismo de estado que había asolado nuestra patria en los últimos cincuenta años, la bandera de la paz en mayúsculas.

En Barrancabermeja se realizó una demostración popular sin antecedentes, miles de personas llegaron de todo el nororiente colombiano para confluir en el histórico puerto lleno de historias de luchas obreras y populares, pero también con las cicatrices aun vivas del dolor que la guerra había dejado en sus gentes. Millares de campesinos en su mayoría, arribaron por el río Magdalena desde el sur de Bolívar, el valle del río Cimitarra, el nordeste antioqueño, cientos de buses desde el Catatumbo, el Cesar, Santander, llegaron repletos de personas humildes, sencillas, pero henchidas de esperanza. Tenían atragantado el grito de hastío con la violencia y el corazón rebosante por construir una alternativa política.

Así se instaló el cabildo abierto por la independencia. Tres días de acalorados debates, foros, conversatorios, convites, eran el insumo para impulsar la construcción del que sería un nuevo movimiento que irrumpía contra la guerra eterna, la Marcha Patriótica. El bicentenario de los pueblos en Barrancabermeja no solo era la ruptura de la lógica del unanimismo al potenciar el encuentro de los de abajo, era un quiebre frente a la política de la guerra imperante en el estado de opinión, que el uribismo con su talante autoritario había impuesto, después de casi una década de agudización del conflicto. Cuando la palabra paz había sido condenada al ostracismo y plantear el fin del conflicto era casi una herejía, las expresiones populares levantaban la bandera de la reconciliación.

Este escenario de movilización popular generó un año después el encuentro de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes por la paz “El diálogo es la ruta”, donde por primera vez ante un gigantesco auditorio, en el Club Infantas, el entonces comandante del bloque Magdalena Medio desmentía la verdad oficial, demostrando que no estaban derrotados y que el camino para superar la guerra era un acuerdo de paz. Sin duda este mensaje y esta gigantesca movilización abrieron el camino para que el gobierno de Santos que se investía como presidente menos de un mes después del bicentenario, iniciara las conversaciones que posibilitaron la firma del acuerdo que terminaría con la guerra más cruenta y larga de la historia colombiana.

En medio del agite de la organización del evento, aquel caluroso mes de julio de 2010, los anfitriones, las organizaciones del Magdalena Medio encabezadas por la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) dieron muestra de su capacidad organizativa. Sin apoyo oficial y con limitados recursos garantizaron, no sin dificultades, la exitosa realización del Bicentenario de los Pueblos del Nororiente Colombiano, como se bautizó el evento.

La ciudad estaba engalanada de vallas y murales, en las sedes de la Unión Sindical Obrera sobresalían los mensajes de saludo a las delegaciones. Podía decirse que toda la ciudad se involucró. Los medios locales abrían sus emisiones con imágenes de la multitud de rostros que estaba en la ciudad.

Actividades culturales en las barriadas se constituyeron en actos populares de participación para rechazar la guerra, recordar a las víctimas de la sufrida ciudad, que vio caer a cientos de líderes asesinados por los sicarios de la armada en los años ochenta, que sufrió la incursión paramilitar, el secuestro y masacre de sus vecinos en el 98 y que padecía los actos de confrontación cuadra a cuadra en calles miserables del nororiente, pero a la vez permanecía combativa en medio de amenaza a los defensores de derechos humanos y a los dirigentes obreros.

Allí, en la explanada del anillo vial, donde se organizó la logística para que pernoctaran los miles de participantes, dirigiendo la cocina que resolvía el alimento a la multitudinaria concentración, se destacaba Sandra Cañas, una mujer menuda, con una voz recia y una evidente cualidad de liderazgo que la hacía sobresalir en el grupo responsable del alojamiento y alimentación de miles de hombres, mujeres y sus familias. Era una tarea clave. De ello dependía en buena medida el éxito de esta monumental reunión.

En esas jornadas conocí la capacidad política de muchos dirigentes de la ACVC. Eran experimentados en estas lides. No en vano habían salido gananciosos de dos legendarios éxodos en los noventa que fueron sus mitos fundacionales. También vi en las mujeres y hombres de la región esa decisión arrolladora de luchar por sus derechos, sin espacio para la duda de sus convicciones en el ímpetu con el que asumían las tareas. Nada les quedaba grande, y esa capacidad la reflejaba Sandra Cañas en la tarea de garantizar que toda esa cantidad de gentes comieran el sancocho y el arroz, dieta básica de las concentraciones agrarias, pero que solo manos mágicas campesinas logran que alcance y además que sepa rico.

En esos días la Asociación había establecido relacionamiento con el ALBA, Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América. Eran los días en que gobiernos de signo alternativo se levantaban con voz digna frente a los designios del neocolonialismo gringo. Sin duda había vientos de esperanza, que lamentablemente después se fueron extinguiendo en medio de la mentira, la felonía y el ascenso de las derechas en el continente.

El ALBA generó nuevas formas de cooperación en Latinoamérica y el Caribe, basadas en la solidaridad, no en la frialdad del cálculo del capital, o de la lógica de la dominación. En Colombia, por entonces, corrían a borbotones los millones del Plan Colombia, un modelo de guerra feroz que no derrotó a las FARC, pero que generó desolación en los territorios, desplazamientos, falsos positivos. En fin: esa era la cooperación internacional para la muerte y el terror.

Los campesinos de la ACVC habían sorteado la persecución oficial. Su junta directiva fue estigmatizada y víctima de un montaje judicial que envió a su gran mayoría a la cárcel. Quienes pudieron huir con sus familias de la santa ira oficial se refugiaron en el Catatumbo. Allí, desde los días aciagos de las masacres paramilitares de los noventa, Venezuela había recibido solidaria a cientos de campesinos. En esos días no había llegado al gobierno Chávez, pero ya desde entonces el pueblo hermano nos daba la mano.

En el gobierno bolivariano la solidaridad se volvió una constante. El campesinado de esa región olvidada por el Estado, pasando la frontera encontraba salud, educación y arraigo. Los refugiados de la ACVC conocieron las iniciativas desprendidas impulsadas en Venezuela y, desde entonces, cuando los montajes cayeron y unos salieron de las cárceles y otros regresaron del desplazamiento, trajeron a la región la campaña de la Misión Milagro, que le devolvía la luz a personas humildes que en la pobreza, con enfermedades oftálmicas curables, padecían de la ceguera y por tanto de la incapacidad a la que esta los condenaba.

La Misión Milagro era un proyecto que el gobierno de Cuba y Venezuela impulsaban, con el propósito de operar y corregir problemas oculares a personas en condición de pobreza, sin cobrar por ello un solo peso. En el valle del río Cimitarra se impulsó la iniciativa. Allí durante años la gente no conocía un médico, no había puestos de salud y la única opción eran brigadas sanitarias que promovían las organizaciones sociales. Muchas personas padecían de cataratas y pterigio, enfermedades operables que eran una condena de por vida para las personas pobres.

En la región se acogió la propuesta. Los campesinos con esfuerzo conseguían el recurso para viajar a Cúcuta. Desde ahí, todos los gastos, de movilidad, alojamiento y médicos, eran asumidos por la Misión Milagro. Para la tarea de impulsar la convocatoria y acompañar las delegaciones de campesinos con la esperanza de poder volver a ver, la ACVC destacó a Sandra Cañas, Sandrita como cariñosamente la conocemos todos, la dura de la logística, la hormiguita de la Asociación, una mujer querida por la comunidad, qué mejor compañía para esa travesía, pensarían.

—Hice varios viajes. Salíamos buses con treinta personas, algunas llevaban acompañante, y otros iban solitos. Al llegar a la frontera nos recogían en las unidades, como llaman a los buses allá. Me tocó llegar a San Antonio, San Cristóbal y otras veces a Maracaibo. Como dicen: todo era cinco estrellas, la atención, la comida, la quedada, todo con mucho cariño, y no gastábamos un peso, además de dónde, todos bien pobres-, me contó Sandrita cuando le pregunte sobre su experiencia. —¿Y los médicos, el personal?-, insistí, —Bellas personas, la mayoría cubanos, muy profesionales-, me contestó con contundencia.

Quise preguntarle a Sandra, una mujer sincera y resuelta como es la gente ribereña. —Soy de Puerto Wilches-, me confesó alguna vez. —Allá no nos paramos en gajos pichos-, una expresión que encarna la actitud noble y auténtica de la gente de la región. Quería indagar sobre los médicos cubanos, sobre ese don que practican, la solidaridad. Quería saber de primera mano cómo los veía la gente llana, personas que no están envenenadas por la ofensiva mediática, que los acusa de adoctrinadores, farsantes y hasta malos profesionales.

—Más de cuatrocientas personas de la región fueron operadas, los procedimientos fueron exitosos y no hay nadie que haya quedado mal o que no hubiera recuperado las vistas, el trato maravilloso, y nunca hablaron de política. Lo único que vi fue la fuerza de la solidaridad-, me detalló la lideresa del valle del río Cimitarra.

Después de la propuesta hecha por el alcalde de Medellín, el gobernador de Magdalena, y considerada por el alcalde de Cali, entre otros, de acudir al apoyo de médicos cubanos en medio de la crisis de la pandemia en el país, ya que las cifras nos ponen en el terrible top diez de más contagios y muertos en el mundo, la furia de la reacción se vino lanza en ristre para rechazar la solicitud, con argumentos como el inexacto pero chovinista de que hay suficiente personal médico en el país, y con más saña lanzaron la acusación trastornada de que sería una invasión de comunistas, adoctrinadores, brujos e ignorantes, como señalaron furiosos en sus redes sociales.

Todo para desdibujar el papel de las brigadas médicas de solidaridad, reproduciendo el odio que promueve Trump de castigar los países que busquen apoyo de la medicina cubana, y replicando fantasiosos discursos trasnochados y traídos de los cabellos de la guerra fría, como que el personal médico es obligado y esclavizado. Sandeces que van y vienen para desconocer el papel de la salud cubana, su capacidad, pero ante todo su espíritu solidario.

Vale la pena traer a colación algunos datos, según la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, la proporción de médicos en Cuba es de nueve por cada mil habitantes, en Colombia un poco más de dos. Pero además sus indicadores son los más altos de América Latina. Es decir: su modelo, copiado por muchos países, de medicina familiar, es reconocido hasta por su más extraordinario enemigo, los EEUU.

En el New York Times un artículo de investigación resalta que un bebé tiene más probabilidades de sobrevivir en Cuba que las que tendría en los Estados Unidos, y que tiene además el Medicare que muchos estadounidenses añoran. Pero estos son datos históricos, lo cierto es que hoy, en medio de la pandemia, mientras en el país estamos por encima de los diez mil muertos, más de 300 mil contagios, Cuba, donde llegó el virus al mismo tiempo, tiene al inicio del mes de agosto, 2.633 casos y 87 muertes. ¿Casualidad? Más bien capacidad y experiencia en el manejo de la epidemiología y la salud pública.

Además, Cuba va por el mundo con mujeres y hombres de bata blanca, no llevando guerra y destrucción como el coloso del Norte, sino el báculo de Esculapio, el símbolo de la medicina como arte de curar, de llevar vida. La brigada Henry Reeve, nombre en honor a un joven gringo que se enroló en el ejército independentista cubano en 1878, es eso: un ejército de médicos invasores que traen amor, esperanza, su conocimiento para entregarlo al mundo.

Claro, reciben un ingreso, no para llenar las arcas de un consorcio privado. Son recursos para un pueblo que bloqueado inmisericordemente le garantiza salud a los suyos. Las tasas de mortalidad infantil son como las de un país desarrollado, y sus avances científicos y médicos reconocidos por los organismos y autoridades mundiales y regionales en salud.

Entonces, ¿por qué no traerlos? ¿Es suficiente el número de médicos? Acaso en el Chocó, Catatumbo, nordeste antioqueño, sur de Córdoba, Cauca, donde hoy la guerra aflora de nuevo, hay puestos de salud, hay personal médico? ¿Acaso los médicos colombianos, mal pagos, con sobrecarga laboral, contratados al destajo, dan abasto con lo que viene? Ojala nos equivoquemos, pero esta nefasta pandemia sigue con su estela de muerte y desolación.

Entre tanto en el valle del Cimitarra muchos volvieron a ver el río, y cómo el territorio había logrado impulsar desde su profundidad un acuerdo de paz que contiene las claves para transformar una realidad de exclusión. Vieron también lo luminoso del sol que estalla en colores al reflejarse en sus aguas y la paleta de tonalidades de ese mundo de verdor maravilloso que se levanta en la montaña. Fue gracias a los médicos cubanos, esos invasores, que los operaron para poder ver al mundo de nuevo, esos invasores que, como me lo dijo sin titubeo Sandra Cañas, son la fuerza de la solidaridad.