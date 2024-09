Intelectuales del mundo rechazan y condenan violaciones a derechos humanos en Colombia

Por la relevancia de quienes suscriben esta importante carta, que ubica los aspectos nodales del paro y reconocen en el movimiento social colombiano una expresión pacifica de lucha de la gente, compartimos en su totalidad el texto.

Académicos e intelectuales de varios países expresamos nuestro rechazo y condena a las continuas violaciones a los Derechos Humanos en Colombia en el contexto del Paro Nacional 2021 y sus masivas movilizaciones.

Desde el 28 de abril del presente año, diferentes sectores de la población colombiana se tomaron las calles para manifestarse en contra de una Reforma Tributaria propuesta por el Gobierno Nacional, la cual afectaba severamente a la clase media y a los grupos más empobrecidos, y a su vez favorecía a las grandes empresas privadas y a las clases dominantes. Miles de ciudadanos inundaron las calles y plazas públicas de las grandes ciudades y pequeños pueblos en todo el país para expresar pacíficamente su descontento. Los protagonistas de estos hechos históricos son los manifestantes, entre los que se destacan jóvenes desempleados y personas con pocas oportunidades laborales, quienes no ven un buen futuro en este país.

Luego de más de un mes de movilizaciones, ha surgido un movimiento social que recoge las voces de muchos ciudadanos colombianos, cuyos motivos y demandas trascienden los originales, superando la oposición a la Reforma Tributaria y apuntando a problemas estructurales y desigualdades sociales exacerbados por la pandemia. Estas protestas son el estallido social de una indignación generalizada, ya evidente desde el anterior Paro Nacional de 2019. Tal indignación, amplificada por la deuda histórica del gobierno con esos sectores sociales marginados y empobrecidos, es el verdadero detonante de la situación actual en el país. Por eso, a pesar del retiro de la Reforma Tributaria y otras medidas impopulares como la Reforma de Salud, las manifestaciones continúan. En respuesta a las protestas, el Gobierno del presidente Iván Duque Márquez ha desplegado las Fuerzas Policiales, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y las Fuerzas Militares en todo el país, provocando un alarmante número de situaciones de violaciones de Derechos Humanos. El gobierno sostiene que el uso de la fuerza tiene como objetivo salvaguardar el derecho de los ciudadanos a la movilidad y la protección de la propiedad privada y pública contra lo que llama estructuras organizadas de "vándalos" y "terroristas", estigmatizando así a los manifestantes.

Videos e imágenes de estos hechos han inundado las redes sociales, permitiendo a los medios internacionales informar sobre la represión y las violaciones a los derechos humanos

que están ocurriendo en Colombia. Estas imágenes, que provienen de todo el país, son el resultado de la desesperación de miles de colombianos que, ante la desinformación y las falsas declaraciones de los medios de comunicación tradicionales, no encuentran más remedio que denunciar la crueldad policial, la censura, interrupciones del servicio en las redes eléctricas y la suspensión del servicio de internet que se están produciendo. Recientemente, algunos de los medios de comunicación internacionales han estado en el país registrando directamente muchas de estas violaciones de derechos humanos, ayudando a superar el cerco informativo hacia el público extranjero.

A día de hoy, el presidente colombiano Iván Duque y su gabinete insisten en que estos hechos son casos aislados y no constituyen una práctica sistemática, a pesar de que varias ONG han documentado más de un par de miles de casos de exceso de fuerza policial: denuncias de miles de detenciones arbitrarias y víctimas de violencia física, cientos de casos de uso de armas de fuego por parte de la policía y civiles desconocidos contra manifestantes (Connivencia del Estado con grupos de seguridad privada para realizar acciones exclusivas de la Fuerza Pública), decenas de muertes, casos de violencia sexual a manos de las fuerzas armadas y lesiones oculares. Además, se destacan otras formas concretas de violencia perpetrada por el Estado, como el desplazamiento y persecución por motivos raciales, hostigamientos y agresiones contra las misiones médicas y periodistas, redadas ilegales y amenazas a líderes sociales.

Además, algunos voceros del gobierno de Iván Duque, desde el inicio de su mandato, han estigmatizado y criminalizado reiteradamente a defensores de derechos humanos, activistas, ambientalistas, jóvenes y a ex-guerrilleros de las FARC-EP que se desmovilizaron como parte de las negociaciones del Acuerdo de Paz de 2016. De manera similar, también han acusado a los manifestantes del actual Paro Nacional de pertenecer a grupos ajenos a la ley, como mafias narcotraficantes y guerrillas de izquierda, promoviendo y validando así el uso excesivo de la fuerza pública en su contra. Es sorprendente cómo esta estigmatización y criminalización, que también proviene de figuras públicas prominentes, se ha convertido en un llamado a los civiles a tomar las armas contra los manifestantes, dándoles licencia libre para hacer uso de estrategias paramilitares letales con impunidad.

El enfoque militarista del gobierno revela su alienación y desprecio por aquellos ciudadanos que legítimamente han tomado las calles. Comprender las protestas en curso en Colombia requiere reconocer que el descontento actual es el resultado de décadas de acumulación de profundas problemáticas sociales no resueltas, de reclamos actuales y pasados

(desatendidos durante mucho tiempo mediante el énfasis en el histórico conflicto armado y la represión estatal) que finalmente han estallado.

Si bien el gobierno nacional ha brindado algunos espacios de diálogo con ciertos grupos, estos no han tenido éxito. Por un lado, el fuerte rechazo del gobierno a los bloqueos ha dificultado la consecución de consensos, pues ignora los impactos brutales de su respuesta represiva (que considera justificable, proporcionada y no negociable mientras los bloqueos existan), como también la centralidad de los cruciales problemas económicos, sociales y políticos que afligen a un gran sector de la población del país. Por otro lado, la llamada Coalición de la Esperanza y el Comité Nacional del Paro no han logrado articular las diversas demandas de las mayorías sociales que reclaman un espacio para hacerse oír.

La negativa del gobierno a reconocer su uso desproporcionado de la represión, junto con la crisis de representatividad política y la evidente falta de espacios reales de diálogo, son las principales razones que no han permitido a los diferentes interlocutores encontrar vías de acción para resolver los principales problemas que mantienen activas las protestas. En la actualidad, la represión policial y otros tipos de violencia institucional se intensifican en todo el país, concretamente debido al innegociable decreto de “Asistencia Militar” del presidente Iván Duque1.

Además, el pueblo colombiano ha planteado sin éxito al gobierno colombiano la legítima demanda de desescalar la violencia estatal contra los manifestantes, cesar la criminalización de las protestas sociales y generar los debates públicos necesarios para abordar las transformaciones sociales, económicas y políticas que el país actualmente considera necesarias.

Por todo lo anterior, instamos al Gobierno de Colombia y al presidente Iván Duque a cumplir con las demandas elevadas por gran parte de la sociedad colombiana de cesar la violencia institucional contra manifestantes y civiles en general. Adicionalmente, recomendamos promover y garantizar espacios de diálogo público y concertado con todos los sectores de la sociedad que forman parte de las manifestaciones actuales, particularmente aquellos que no están representados en las pocas reuniones que el Gobierno ha tenido con algunas organizaciones.

También instamos al Gobierno y a la sociedad civil colombiana a avanzar en la búsqueda de alternativas a este círculo vicioso de represión y violencia estructural; a idear alternativas que ayuden a transformar la vida cotidiana y a construir nuevas formas de convivencia pacífica, en la misma vía en la que se han producido espontáneamente en estas manifestaciones muchas formas diversas de solidaridad.

Finalmente, se deben realizar esfuerzos para posibilitar y garantizar la continuidad de la participación política ciudadana, en su actual llamado de exigencia de respeto por los derechos humanos fundamentales. Estos esfuerzos deben darse tanto a nivel local como nacional, a través de mecanismos transparentes, que incluyan el control ciudadano, y deberá exigirse la visibilidad adecuada y oportuna de dicha participación por los medios de comunicación nacionales e internacionales.

Atentamente,

