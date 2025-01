Culminó exitosamente encuentro internacional de firmantes de acuerdos de paz

Culminó en Bogotá la conferencia internacional de experiencias en reincorporación, una iniciativa enmarcada en la conmemoración de los seis años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado Colombiano y la extinta guerrilla de las FARC-EP. Esta conferencia, organizada por el sistema de Naciones unidas en Colombia y el Consejo nacional de reincorporación componente Comunes sesionó durante tres días, donde interactuaron representantes de procesos de paz realizados en El Salvador, Guatemala, Indonesia, Senegal y el país Vasco, con firmantes de paz de todo el país, dejando como resultado una serie de reflexiones y recomendaciones que fueron socializadas con miembros del gobierno nacional y representantes de la comunidad internacional en un desayuno de trabajo.

En este espacio coincidieron el canciller Álvaro Leyva, el Alto comisionado de paz Danilo Rueda, la responsable de la implementación del acuerdo Gloria Cuartas, el viceministro de Agricultura Dario Fajardo y el designado embajador ante la Unión Europea Jorge Rojas, además de funcionarios de la ARN, SAE, Ministerio de salud y ambiente, con los embajadores de Noruega, Unión Europea y representantes de las Naciones Unidas.

El líder del colectivo de firmantes y miembro del Consejo nacional de reincorporación Pastor Alape, abrió el espacio destacando la participación de las delegaciones internacionales, la disposición del gobierno de avanzar en la implementación y el apoyo irrestricto de la comunidad internacional. Alape enfatizó que es fundamental para abrir el camino de la paz total garantizar la reincorporación social y económica del colectivo de firmantes y convoco a realizar un encuentro de mujeres excombatientes para reivindicar el enfoque diferencial de genero y el papel de quienes son protagonistas en la construcción de la paz.

Después de la extensa y profunda presentación de las conclusiones y recomendaciones surgidas del encuentro expuestas por Laura Villa del CNR- Comunes, y del saludo de Sonia la representante de las formas asociativas asociadas en ECOMUN, intervino el Alto comisionado para la paz quien reconoció la valentía de los firmantes de paz destacando que son un sujeto político con potencia creadora que debe se acompañado y respaldado garantizado plenamente la implementación del acuerdo. Danilo Rueda abordó el tema de la justicia transicional haciendo un llamado a que esta debe ser diametralmente opuesta a las visiones punitivas y que estas amenazan la perspectiva de la paz total, ningún grupo avanzara hacia la paz si no se fortalece una lógica de justicia basada en la verdad y no ene le castigo de restricción a la libertad y derechos políticos recalcó.

Posteriormente el Canciller Álvaro Leyva tomó la palabra destacando que “la paz no es la dejación de las armas, es el cumplimiento de lo acordado”, recordó que el acuerdo es entre dos altas partes contratantes y esta reconocido por el consejo de seguridad de Naciones Unidas, lo que implica un compromiso inalienable del gobierno con cumplirlo. Leyva ubicó en su reflexión que el Estado es responsable de violencia en el marco del conflicto y que es clave para la verdad y la justicia que se abra un macrocaso de responsabilidad, ya que es imputable. El canciller anunció la solicitud para ampliar el periodo de presencia de la misión de verificación de Naciones Unidas e insistió que el único camino para la paz total depende del éxito de la implementación, “la parte contratante que representa alas antiguas Farc no solo han tenido voluntad sino sacrificio para cumplir el acuerdo, el Estado no puede ser menor a este compromiso”, afirmó el ministro de relaciones exteriores.

En la misma dirección expresaron sus opiniones los representantes del gobierno, “la guerra fue integral, la paz lo debe ser también” sentenció el viceministro de agricultura Dario Fajardo. También se escucharon las voces de protagonistas de los acuerdos de paz en Centroamérica, manifestando su satisfacción con este espacio de debate y su compromiso en apoyar los esfuerzos por la construcción de la paz en el país.

Los representantes del cuerpo diplomático acreditado en Colombia concordaron en ratificar su compromiso con la implementación del acuerdo y saludaron los 6 años de la firma del mismo, “felicitamos la voluntad de paz y destacamos la nuestra por lograr consolidar el acuerdo de paz” dijo el representante de la Unión Europea. La luchadora social y responsable del gobierno para la implementación intervino para cerrar la actividad, saludó a embajador Jorge Rojas a quien llamo embajador de la paz, y volvió a enfatizar que el gobierno esta profundamente comprometido con garantizar la implementación total del acuerdo final de paz. Este encuentro se constituye en un verdadero relanzamiento del acuerdo construido en La Habana y ratificado en el teatro Colón el 24 de noviembre de 2016 y una voz de aliento a los hombres y mujeres que siguen comprometidos con cumplir a pesar de la tragedia que ha significado el asesinato aleve e impune de mas de trescientos excombatientes.

Definitivamente cumplir el acuerdo en sus aspectos de reincorporación de la población firmante y en las reformas sociales y económicas es realmente el punto de partida de la paz total y en hora buena el gobierno a entendido esta dimensión. Aún quedan temas e instancias por activar y fortalecer, pero este espacio reafirma nuestra convicción de paz y la perspectiva de lograr la juntanza para de verdad hacer la paz, concluyó con evidente motivación Pastor Alape en representación del colectivo de firmantes que sigue con esperanza aportando en la construcción de un nuevo país.

