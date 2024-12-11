Madres comunitarias: del yugo a los derechos laborales

En nuestra sociedad, muchos miran hacia arriba donde está el techo de cristal, pero muy pocos miran abajo, hacia el suelo, donde se acopla a la pobreza. Nada, por muchas décadas, le tocó al pueblo. Y el gobierno del presidente Gustavo Petro hoy lo reivindicó. La transformación social es la respuesta a la desintegración neoliberal, el cambio es una realidad.

Después de 37 años de injusticia social, 2.353 madres comunitarias fueron formalizadas laboralmente en 141 municipios de 19 de los 32 departamentos del país.

Serán trabajadoras vinculadas al Estado con todos los derechos sociales y laborales. La formalización se hizo a través del Ministerio de la Igualdad, en compañía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Es un reconocimiento a una labor silenciosa, pero no menos importante, toda vez que las madres comunitarias cuidan de niñas y niños en abandono, protegidos por el ICBF, a los cuales con afecto y cuidado se les garantiza un crecimiento sano para que estos muchachos tengan un futuro asegurado dentro de una sociedad más libre e igualitaria.

Con esta decisión, el gobierno del presidente Petro corrigió una de las más grandes injusticias que cometieron administraciones anteriores, explotando a cientos de mujeres que atendieron durante muchos años a más de 13 millones de niñas y niños en los albergues del ICBF, sin reconocerles sus derechos laborales y pensionales.

La tarea es continuar con el proceso para lograr vincular a todas las Madres comunitarias del país a este programa que las reconoce como sujetos de derechos laborales y de pensión.